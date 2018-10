Bekijk ook: PSV mist Bergwijn tegen Spurs

Bergwijn ontbreekt bij PSV in het treffen met Tottenham Hotspur. De Oranje-international ondervindt te veel last van een enkelblessure. „Dat is wel een groot gemis voor PSV”, zei Advocaat bij Veronica. „Ik vind het een fantastische speler met veel dreiging, die een man kan passeren en goals kan maken.”

Toch is de oefenmeester kritisch. Advocaat ziet dat Bergwijn het moeilijk heeft als het niveau een stuk hoger wordt. „Bij het Nederlands elftal overtuigde hij al een stuk minder dan bij PSV”, aldus Advocaat. Donyell Malen vervangt Bergwijn in de basis. „Van Bommel had natuurlijk ook voor Érick Gutiérrez kunnen kiezen, met Pereiro aan de buitenkant. Maar dit is logischer.”

Advocaat was dinsdagavond erg onder de indruk van Ajax. „Als je naar die ploeg kijkt, heb ik met Utrecht nog heel wat te bereiken”, zei de voormalig bondscoach van Oranje. „Maar we gaan de goede kant op. Het is een positieve groep met toch wel een hoop talent.”