UFC schorst McGregor en Khabib voor onbepaalde tijd

De kemphanen waren betrokken bij een tamelijk onsmakelijke rel na hun UFC 229-titelgevecht eerder deze maand. Nurmagomedov - die McGregor in de vierde ronde in een nekklem had en daardoor de partij won - sprong over de octagon en probeerde McGregors teamgenoot Dillon Danis aan te vallen.

De Ier zelf werd in de kooi van achteren op zijn hoofd geslagen, maar uit de beelden bleek later dat hij de eerste mep had uitgedeeld.

Katalysator

Zowel McGregor als Khabib werden in eerste instantie tijdelijk door de NASC voor tien dagen geschorst, het gebruikelijke eerste deel van een straf.

Uit de hoorzitting van vandaag blijkt dat het gedrag van Khabib - waar hij uit de octagon op McGregor's vriend Danis sprong - ’de katalysator’ is geweest voor de verdere uitbraak van de gevechten.