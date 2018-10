Van Bommel: ’Schuiven met Pereiro niet overwogen’

„Nee”, was het korte en duidelijke commentaar bij de Eindhovense coach tegenover Veronica. „Donyell Malen heeft het elke wedstrijd dat hij inviel goed of naar behoren gedaan, dus ik maak me er geen zorgen over dat hij dat vanavond ook gaat doen”, aldus Van Bommel, die geen beroep kan doen op de geblesseerde Steven Bergwijn.

„Wij spelen elke wedstrijd hetzelfde en gaan nu niet voor één wedstrijd of ten opzichte van één speler bij de tegenpartij ons systeem of onze strijdwijze omgooien”, zegt Van Bommel. „Ons houvast tegen Tottenham is dat we geen gekke dingen moeten doen, dat is onze houvast. Je hoeft niet goed in vorm te zijn om goed te spelen, maar je moet geconcentreerd spelen.”