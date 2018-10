Bertens verliest in spannende driesetter van Stephens

Beide speelsters - die allebei hun eerste duel in de groep wonnen - hadden moeite om winners te slaan in de eerste set. De zenuwen leken aardig toe te slaan, waardoor het een foutenfestival werd. Bijna elke servicebeurt eindigde in een break of in ieder geval breekpunten. Stephens leek dan ook de eerste set binnen te slepen, maar de Nederlandse vocht zich terug.

Het gevecht in de eerste set moest beslist worden via een tiebreak. Bertens begon daar slecht aan: al snel stond ze 3-0 achter. Ze wist wel terug te komen, maar dat bleek niet voldoende. Stephens pakte de eerste set in de tiebreak met 7-4.

Op de knie

Maar zoals wel vaker bij de Wateringse tennisster, moet ze altijd even in de wedstrijd komen. En dat deed ze. Met aanvallender spel en meer winners kreeg ze de Amerikaanse op de knie in de tweede set. Al snel liep ze uit naar 5-1. Heel even had de finaliste van Roland Garros van dit jaar een opleving, maar het mocht niet baten. Bertens pakte de tweede set met knappe cijfers: 6-2.

En die lijn trok ze meteen door in de beslissende derde set. Ze brak de service van Stephens direct, met een prachtige winner als besluit. Maar een mindere servicegame voor Bertens zorgde ervoor dat het na vier games weer in evenwicht was: 2-2.

Gas geven

Daarna bleek dat ook Stephens zich niet zomaar gewonnen geeft. Op de juiste momenten gaf ze net even gas, waardoor ze zelfs van 0-2 naar een 4-2 voorsprong ging. De Amerikaanse bleek net wat sterker en vaster in de derde set. Uiteindelijk pakte ze op 5-3 voorsprong de derde set en de winst in de partij.

Bertens moet nu in haar derde en laatste groepsduel winnen van Naomi Osaka om nog kans te maken op de halve finales. Dit hangt echter ook af van het duel tussen Angelique Kerber en Stephens. De Amerikaanse is - ondanks haar twee zeges, nog niet zeker van de halve finale.