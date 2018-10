Van Persie bezig aan laatste jaar bij Feyenoord

Dat is geen verrassing voor de leiding van Feyenoord. Vanaf de dag dat de Rotterdammer terugkeerde in zijn geboortestad gaf hij aan dat hij voor anderhalf jaar zou tekenen bij Feyenoord en die belofte komt hij, ondanks een korte aarzeling aan het einde van het vorige seizoen, helemaal na.

Voor Van Persie staan in het buitenland nog altijd clubs in de rij. Zijn grote vorm in de huidige competitie wakkert het vuur zelfs weer aan. Maar hij concentreert zich alleen op Feyenoord, is ook niet van plan om het gezin wéér op sleeptouw te nemen naar een andere plek in de wereld. Zijn zoon speelt in de jeugdopleiding van Feyenoord, zijn dochter sport ook in Rotterdam en het gezin is gelukkig.

Van Persie: „En zelf heb ik bij Feyenoord ook het plezier teruggevonden. Dat is heel belangrijk voor me geweest. Dat plezier was ik in Turkije een beetje kwijtgeraakt door de laatste periode daar. Ik train en speel elke dag met beleving en heb plezier met deze groep. Toch is de insteek altijd geweest dat dit mijn laatste jaar is.”