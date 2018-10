Skilegende Vonn over afscheid: ’Ik wil zonder pijn kunnen lopen’

„Ik denk niet dat iemand echt verrast is door mijn beslissing, maar met pensioen gaan is de moeilijkste beslissing die ik heb ooit heb moeten maken”, aldus Vonn tegenover Sports Illustrated. „Zolang ik me kan herinneren heb ik nooit een toekomstbeeld gehad waar skiën niet in voor kwam. Ik moet nu mijn doelen opnieuw definiëren en erachter komen wie ik ben.”

„Hoewel ik grote dingen heb mogen bereiken met skiën, moet ik voorbij de overwinningen gaan kijken”, zegt de 34-jarige Amerikaanse. „Ik moet accepteren dat ik ook goed genoeg ben zonder de sport. Mijn gezin en gezondheid verdienen het om op de eerste plaats te komen. Ik wil ooit zonder pijn kunnen lopen en hopelijk kan ik ooit mijn eigen kinderen leren skiën.”

Vonn heeft 82 overwinningen achter haar naam staan. Ze moet alleen de Zweedse Ingemar Stenmark (86) voor zich dulden. „Ik zal nog vaak herinnerd worden aan haar record”, zegt Vonn. „Ik heb nog één seizoen en zal hard werken om het mogelijk te maken. Maar ik heb mezelf of iemand anders niets meer te bewijzen.”

„Ik zal meer nalaten dan alleen ski-overwinningen”, besluit Vonn. „Er zijn nog heel wat hoofdstukken te schrijven.”