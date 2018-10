VIDEO - Vorm in veld na dwaze actie Lloris

Doelman Michel Vorm werd ruim tien minuten voor het einde ingebracht door trainer Mauricio Pochettino, nadat eerste goalie Hugo Lloris met rood van het veld was gestuurd.

Hugo Lloris (rechts) haalde woensdag het einde van de wedstrijd niet. Ⓒ Reuters

De Fransman had met een dwaze tackle met één been vooruit de doorgebroken Hirving Lozano naar de grond gehaald. De Mexicaan ging na de actie met veel misbaar naar de grond, waarna de scheidsrechter geen moment twijfelde en volledig terecht naar zijn achterzak greep.

Vorm werd na zijn invalbeurt onmiddellijk aan het werk gezet. Luuk de Jong schoot de toegekende vrije trap hard en laag in, maar zijn landgenoot was bij de pinken, waardoor de stand 1-2 in Engels voordeel bleef. Even later was De Jong wel trefzeker, waardoor het duel in 2-2 eindigde.