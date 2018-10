Dortmund walst over Atlético Madrid heen

De score werd in de 38e minuut geopend door Axel Witsel. Pas in de 73e minuut weten de Duitsers verder uit te lopen. Invaler Raphaël Guerreiro verdubbelde de score na een strakke voorzet van Achraf Hakimi. Exaxt tien minuten later werd diezelfde Hakimi knap diep gestuurd door Mario Götze. De huurling van Real Madrid was vervolgens collegiaal en legde af op Jadon Sancho, die feilloos de 3-0 binnen tikte.

In de slotfase tekende Raphaël Guerreiro voor zijn tweede van de avond door bizar slecht verdedigend werk van Atletico af te straffen. Dortmund heeft de maximale score van negen punten uit drie duels. Atletico blijft op zes punten staan.

Achterhoedegevecht groep A

Club Brugge heeft met Ruud Vormer en Stefano Denswil in de basis een punt gepakt tegen AS Monaco. De Mongegasken, onder leiding van Thierry Henry, kwamen in de 31e minuut op voorsprong. Moussa Sylla ontsnapte aan de aandacht van de Belgische achterhoede en scoorde voor de bezoekers. Club Brugge kwam echter snel met een antwoord. Wesley Moraes maakte in de 39e minuut de gelijkmaker door goed raak te koppen.

Ruud Vormer viert het doelpunt van teamgenoot Wesley Moraes Ⓒ REUTERS

Bij Club Brugge speelden Stefano Denswil en Ruud Vormer de volledige wedstrijd. Arnaut Danjuma Groeneveld maakte geen deel uit van de selectie. De Oranje-international had te veel last van een enkelblessure.