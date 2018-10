De Jong bezorgt PSV punt tegen Tottenham

En zo blijft het voor Mark van Bommel een lastige klus om ook na de winterstop nog op het Europese podium actief te zijn. Net als Tottenham hebben de Eindhovenaren na drie wedstrijden één punt, maar PSV wacht nog twee uitwedstrijden.

Bergwijn haakt af

De avond begon voor Van Bommel al met een tegenvaller, want de coach moest een streep zetten door de naam van de geblesseerde Steven Bergwijn. Van Bommel bekende niet te hebben gedacht aan de optie om Gaston Pereiro vanaf het middenveld door te schuiven naar de voorhoede en Erick Gutierrez op het middenveld te zetten, maar verving Bergwijn gewoon door een andere vleugelspeler, Donyell Malen.

Na de goede eerste helft tegen Internazionale hoopte het publiek in het Philips Stadion opnieuw op een flitsende start van hun favorieten, maar daar kwamen de Eindhovenaren woensdagavond niet aan toe. Tottenham was de baas in Brabant en PSV kwam amper van de eigen helft. Harry Kane kreeg na ruim een kwartier uit een hoekschop een grote kans op de openingsgoal, maar zag zijn schot via een PSV-been over het doel vliegen. Uit de daaropvolgende corner kopte de aanvalsleider van de Spurs op de kruising.

Hirving Lozano zoekt Toby Alderweireld op. Ⓒ ANP Pro Shots

Lozano troeft Alderweireld af

Het duurde zo’n twintig minuten voordat ook PSV zich enigzins liet zien op aanvallend vlak. Pereiro schoot een vrije trap niet ver naast en Luuk de Jong kopte een vrije trap van Hirving Lozano over. En na een half uur spelen kwam de formatie van Van Bommel zelfs onverwacht op voorsprong. Lozano pikte de treuzelende Toby Alderweireld de bal af en had vrije doortocht richting Hugo Lloris. Alderweireld blokte het schot van Lozano nog wel, maar juist daardoor dwarrelde de bal over Lloris het doel in.

Goal Kane afgekeurd

Via Davinson Sanchez leek Tottenham al snel weer op gelijke hoogte te komen, maar de scheidsrechter keurde de goal wegens buitenspel van Kane af. Merkwaardig, omdat de spits niet in de baan van het schot stond en ook niet actief aan het spel meedeed. Het bleek uitstel van executie voor PSV, want korte tijd later schoot Lucas Moura via het lichaam van Denzel Dumfries alsnog de 1-1 binnen.

Na rust was Tottenham opnieuw de bovenliggende partij en redde Jeroen Zoet knap op een schot van Christian Eriksen, maar was de goalie even later kansloos toen Kane de 1-2 binnen kopte na een schitterende aanval via Heung-Min Son en Eriksen. Opnieuw Kane (redding Zoet) en Erik Lamela (op de lat) waren dicht bij de nekslag voor PSV, maar in de slotfase kreeg het duel een niet meer verwachte wending.

Lloris kreeg rood nadat hij de doorgebroken Lozano torpedeerde en de ingevallen doelman Michel Vorm moest drie minuten voor tijd vissen toen De Jong een mislukt Pablo Rosario tot 2-2 promoveerde. Door de remise houden de Eindhovenaren een sprankje hoop op Europese overwintering.