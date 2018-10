Scorende De Jong kritisch op PSV

„We hadden het moeilijk”, erkende de captain tegenover Veronica. „Tottenham is natuurlijk een van de beter voetballende ploegen in Engeland, dat wisten we, maar we speelden zelf ook te afwachtend”, zei de spits, die PSV kort voor tijd naar een punt schoot door een mislukt schot van Pablo Rosario tot doelpunt te promoveren.

„We speelden te snel de lange bal, maar vervolgens sloten we niet of nauwelijks aan. Dan komt de bal diep, gaan de aanvallers het duel aan, maar dan moet de rest van het team daarna wel dieper staan. Nu verliezen we het duel en moeten de aanvallers vervolgens weer dertig, veertig meter terug. Gelukkig viel hij uiteindelijk nog en leven we nog. Al wordt het over twee weken in Londen ook weer heel moeilijk.”