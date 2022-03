Gemengde gevoelens Schulting over uitstel WK: ’Ik was echt boos op de ISU’

Schaatsen

Coronabeleid brengt schaatsers in lastig parket

Tijdens het WK Allround & Sprint in Hamar verbleven de schaatsers en coaches in een hotel dat voor 16 procent was gevuld met gasten van buiten de doorgaans strenge bubbel. Zij ontbeten, lunchten en dineerden in dezelfde ruimte als de atleten. Tijdens de eetmomenten zat het restaurant tjokvol, wa...