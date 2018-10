Ex-ploegmanager Armstrong levenslang geschorst

Nadat het Amerikaanse anti-dopingagentschap USADA in 2012 een 10-jarige schorsing vroeg voor de voormalig ploegmanager van Lance Armstrong heeft het sporttribunaal dit gisteren op verzoek van WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) omgezet in een levenslange schorsing.

In een open brief als reactie op de schorsing schrijft Bruyneel dat hij erkent dat er veel fouten in het verleden zijn gemaakt. ,,Een hoop dingen had ik anders kunnen doen en van diverse zaken heb ik veel spijt. We moeten echter wel inzien dat het tijdperk waarin ik als wielrenner en teammanager actief was, heel anders is dan de huidige wielersport. We maakten allemaal deel uit van een cultuur die destijds het wielrennen kenmerkte.”

Johan Bruyneel (in auto) en Lance Armstrong tijdens de Tour de France van 2009. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bruyneel bekritiseert het juridische proces in de topsport. ,,USADA was niet bevoegd om mij te straffen. Als Belg woonachtig in Spanje had het geen wettelijke bevoegdheden over mij. Juridisch mochten zij nooit een zaak tegen mij beginnen, laat staan mij schorsen. In het hele proces bij het CAS heb ik nooit het gevoel gehad dat ik me eerlijk heb kunnen verdedigen. Het proces was een lange, pijnlijke periode. Ik ben blij dat ik die periode nu kan afsluiten en me op positieve zaken in het leven kan richten. Nogmaals ik heb spijt van veel zaken, maar ik hou nog altijd van het wielrennen. Ondanks de beslissing van CAS is het nog steeds mijn doel en wens om een bijdrage te leveren zodat de wielersport verder kan groeien en worden verbeterd.”