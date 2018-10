Firmino duwt Kuyt van ’Liverpool-podium’

Roberto Firmino bracht The Reds op voorsprong in het Champions League-duel met Rode Ster Belgrado en schreef daarmee zijn dertiende doelpunt voor Liverpool in Europees verband bij. Firmino stond voor het treffen op twaalf, en bezet na zijn 1-0 tegen de Serviërs met dertien goals nu alleen de derde plaats op de ’all-time topscorerslijst’ van Liverpool.

Alleen Steven Gerrard (30) en Ian Rush (14) gaan Firmino nog voor, Kuyt en Terry McDermott staan met twaalf doelpunten nu gedeeld vierde.