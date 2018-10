Van Bommel blij met punt: ’Was heftig avondje’

De coach besefte dat zijn ploeg blij mocht zijn met het gelijkspel tegen de Londenaren. „Het was een heftig avondje. We speelden tegen een voetballend erg sterk team en mogen blij zijn met een punt”, aldus Van Bommel.

Bekijk ook: De Jong bezorgt PSV punt tegen Tottenham

Vooral het eerste half uur na rust had PSV niets in te brengen in het Philips Stadion. Dankzij een laat doelpunt van Luuk de Jong speelde PSV toch gelijk en mag het nog hopen op de derde plaats en een vervolg in de Europa League.

Details beslissend

„We wilden de 1-0 voorsprong verdedigen tot de rust. De gelijkmaker viel op een ongelukkig moment, net als in de vorige wedstrijd tegen Inter”, zei Van Bommel, die lang niet meer op een punt durfde hopen. „Het zijn de details die beslissend zijn, dat zeg ik vaker. Nu viel het een keer in ons voordeel uit.”

Bergwijn

Van Bommel hoopt dat hij zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen weer over Steven Bergwijn kan beschikken. De buitenspeler ontbrak woensdag in de ontmoeting met Tottenham Hotspur wegens een blessure. „We moeten het afwachten. We bekijken zijn situatie van dag tot dag”, aldus Van Bommel.