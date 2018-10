Zoet: ’Knap dat we een punt hebben gepakt’

Bekijk ook: Lozano luis in pels in Champions League

„In de vorige wedstrijden was het telkens net niet”, aldus Zoet tegenover FOX Sports. „Ik denk dat we daarom blij moeten zijn. We hebben er met z’n allen voor gevochten. Tottenham is een geweldig elftal dat speelt als een geoliede machine. Daarom is het des te knapper dat we een punt hebben gepakt.”

„Nadat zij met tien man kwamen te staan, konden wij met spelhervattingen gevaarlijker worden”, blikt de PSV-doelman terug. Zoet zag zijn collega Hugo Lloris naar de kant verdwijnen na een dwaze actie op Hirving Lozano. „Luuk is dan vervolgens attent en tikt die bal goed binnen. Ik denk dat we daarna het punt hebben gekoesterd.”

Toch is er nog niet zeker voor PSV, ziet ook Zoet. „Als je kijkt naar de stand hebben we nog steeds maar één punt. Toch het voelt goed dat je een 1-2 achterstand nog gelijk komt. We zijn blij met het punt, maar hebben nog helemaal niets.”