‘Alderweireld heeft geen idee van Klassieker’

„Dit is voor mij een donkere dag”, wond de Belg er tegenover Fox Sports na de 2-2 geen doekjes om. „Ik maak een fout door de bal te verspelen aan Hirving Lozano, waarna ik nog goed terug kom en hem blok. Helaas ging de bal daardoor over Hugo Lloris heen”, baalde de centrale verdediger van de openingstreffer waar hij schuld aan had.

Schieten niet veel op

„Na de voorsprong in de tweede helft hadden we de controle en was er weinig aan de hand. We hadden een derde en vierde goal kunnen maken, maar dat doen we niet en vervolgens krijgen we een rode kaart én de 2-2 tegen. Hier schieten we niet veel mee op”, zei Alderweireld over de remise, waardoor Tottenham net als PSV na drie wedstrijden pas één punt heeft.

„En voor mij is het ook zuur. Als je een fout maakt en je wint, gaan mensen er achteraf toch wat lichter overheen”, realiseerde de Belg zich. Waar Alderweireld minder goed van op de hoogte was, is het programma in de Eredivisie. „Ik heb dinsdagavond naar Ajax gekeken, ja. Maar tegen wie ze zondag moeten... dat weet ik niet”, moest de verdediger het antwoord schuldig blijven.

Klassieker

Toen hem werd verteld dat Feyenoord zondag de opponent in de Johan Cruijff ArenA is, moest Alderweireld lachen. „Ah, de Klassieker, een hele mooie pot natuurlijk. Hopelijk kan Ajax de lijn van de laatste tijd doortrekken.”