Vorm: ’We hebben PSV geholpen’

De Nederlandse goalie verscheen tien minuten voor tijd binnen de lijnen nadat zijn Franse collega Hugo Lloris met rood van het veld was gestuurd.

Bekijk ook: Scorende De Jong kritisch op PSV

„Dat was niet makkelijk. Ik had voor de wedstrijd natuurlijk wel een warming-up gedaan, maar dat was alweer tachtig minuten geleden. Ik moest heel snel mijn focus zien te pakken, maar gelukkig verwerkte ik de eerste bal goed en ik denk dat ik het uiteindelijk ook naar behoren heb gedaan.”

Bekijk ook: Lozano luis in pels in Champions League

Vorm kon na afloop amper bevatten dat PSV in de slotfase nog gelijk had gemaakt. „We hebben PSV vandaag geholpen. Het is niet dat ze dankzij goed spel een punt hebben gepakt”, aldus de vijftigvoudig international in gesprek met FOX Sports.

„Natuurlijk is het een lastige ploeg, ze zijn gevaarlijk in de counter en doen het ook goed in de Nederlandse competitie, maar wij hadden gewoon moeten winnen. We stonden voor en waren veel beter, maar maakten de kansen niet af. Het is heel zuur, maar we hebben het echt zelf laten liggen, we hebben dit gelijkspel aan onszelf te wijten.”

Bekijk ook: De Jong bezorgt PSV punt tegen Tottenham