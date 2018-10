Barça blijft foutloos in poule PSV

De vijfvoudig winnaar moest het in Camp Nou doen zonder sterspeler Lionel Messi. De Argentijn was ondanks een een gebroken arm echter wel aanwezig in het stadion. Samen met zijn zoontje Thiago keek hij vanaf de tribune toe hoe zijn teamgenoten de drie punten pakten.

Rafinha verzorgde na ruim een half uur spelen de openingstreffer. De Braziliaanse middenvelder kon simpel scoren na een magnifieke assist van Luis Suarez, die de bal panklaar had neergelegd in het vijfmetergebied.

Jordi Alba schoot zeven minuten voor tijd de bevrijdende 2-0 tegen de touwen. De linksback was van achteren opgestoomd en werd door Ivan Rakitic op zijn wenken bediend, waarna de vleugelverdediger met links doeltreffend kon uithalen.

