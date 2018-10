Liverpool haalt uit en pakt koppositie in groep C

Beide Oranje-internationals speelden het hele duel en zagen Roberto Firmino na twintig minuten de score openen. Met zijn treffer nestelde de Braziliaan zich op de derde plaats van de all-time topscorerslijst van Liverpool in Europa, en duwde en passant Dirk Kuyt naar de vierde plaats.

Mohamed Salah tekende op slag van rust voor de 2-0 en schoot aan het begin van de tweede helft ook een strafschop raak. Dat wilde Sadio Mané een kwartier voor tijd ook doen, maar hij zag zijn inzet via doelman Milan Borjan op de lat eindigen. Vijf minuten later zorgde de Senegalees (bediend door Daniel Sturridge) alsnog voor de 4-0.

Dries Mertens Ⓒ Hollandse Hoogte

Daarmee pakt Liverpool de koppositie in groep C, want Paris Saint-Germain speelde in eigen huis gelijk (2-2) tegen Napoli. Dries Mertens leek Napoli een kwartier voor tijd verrassend naar de winst te schieten, maar Angel di Maria besloot in blessuretijd toch nog anders.

STAND Groep C:

1. Liverpool 3-6 (7-3)

2. Napoli 3-5 (3-2)

3. Paris Saint-Germain 3-4 (10-6)

4. Rode Ster Belgrado 3-1 (1-10)