Spurs-trainer ziet het niet meer zitten na gelijkspel tegen PSV

„Het is heel simpel. Als je deze wedstrijd niet wint, verdien je het niet om in de Champions League uit te komen”, aldus de Argentijn, die in drie wedstrijden nog geen één keer wist te winnen met zijn team.

„We hadden de wedstrijd vandaag al lang en breed moeten beslissen. In dit soort duels, bij een 2-1 voorsprong, moet je de wedstrijd gewoon doodmaken, anders blijft je tegenstander altijd een kans maken.”

Pochettino rekent niet meer op overwintering in de Champions League. De Spurs hebben net als PSV slechts 1 punt, terwijl FC Barcelona en Internazionale respectievelijk negen en zes punten hebben.

„Onze kansen zijn zo goed als verkeken. Met één punt uit drie wedstrijden wordt het heel lastig. Ik ga niemand hier de schuld van geven. Als ik dat wel zou doen, moet ik louter en alleen naar mezelf kijken. Ik ben als trainer verantwoordelijk, de spelers zijn er alleen om te voetballen.”

