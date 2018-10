Ten Hag luistert naar assistenten

De camera’s registreerden vanaf de 60e minuut feilloos de discussie die op de Ajax-bank werd gevoerd. Ten Hag leek tevreden met een punt en was het liefst zonder te wisselen naar het laatste fluitsignaal van de warrige Franse scheidsrechter Ruddy Buquet gegaan. Maar zijn assistenten Alfred Schreuder en Aron Winter benadrukten met succes het belang van de wissel Donny van de Beek/Neres.

De ruimtes werden zo groot dat Neres nog iets zou kunnen forceren. Bovendien was er het psychologisch effect. Neres blonk uit bij Bayern München en hem tegen Benfica negentig minuten aan de kant houden, zou voor de jongeling een dreun zijn. Ten Hag stemde laat, en uiteindelijk op tijd in.

De alsmaar beter wordende wisselwerking in de staf past in het beeld van de steeds toegankelijkere Ten Hag, die na het gelijkspel tegen Heracles en de kamikazetactiek bij PSV eieren voor zijn geld koos. In het Hilton-hotel in München voerde hij al een uitgebreid gesprek met Dusan Tadic. De spreekbuis van de spelersgroep gaf aan wat de Ajacieden graag anders wilden zien en stelde tevreden vast nu wel een luisterend oor te vinden.