Mazraoui maakt moeder aller doelpunten

„Na afloop zei ik in de camera: mama, I love you. Het was na Heracles-thuis pas de tweede keer dat ze in het stadion kwam kijken”, zei de man dankzij wie Ajax een reuzenstap naar overwintering in de Champions League zette.

„Ze komt liever niet, omdat ze het te spannend vindt. Als ik op de grond lig na een schop wordt ze helemaal gek. Dat heet moederliefde en die heeft ze voor de tv al. Met de spanning in het stadion zijn de emoties nog wat heftiger”, aldus de gevierde Mazraoui.

Noussair Mazraoui viert zijn winnende treffer. Ⓒ ANP Pro Shots

„Maar voor deze wedstrijd had ik haar meegevraagd en ze vond het goed. Na mijn doelpunt in München heeft ze voor de tv gehuild en nu ook wel, denk ik.” Hetgeen bij het verlaten van het stadion door Nakhli zou worden bevestigd.

Hoe kan het dat je alleen in de Champions League scoort?

„Ik wil ook in de Eredivisie scoren, hoor. Het is toeval dat ik dat tot dusver alleen tegen Bayern München en Benfica heb gedaan, maar wel mooi toeval.”

Zullen we anders afspreken dat je al je treffers voor de Champions League bewaart?

Lachend: „Het is het hoogste podium in Europa, dus waarom niet?” Serieus: „Natuurlijk kun je niet kiezen wanneer je je doelpunten maakt. Ik probeer gewoon elke wedstrijd weer zo belangrijk mogelijk te zijn. Is het door een assist of een goal, dan is het goed. Maar ik haal ook voldoening uit een beslissende actie of een mooie pass.”

Maar het is toch bizar dat je niet tegen pak hem beet FC Emmen of Fortuna Sittard scoort, maar wel tegen zulke tegenstanders?

„Het is ge-wel-dig. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Als je tegen Bayern belangrijk bent, verwacht je niet dat je tegen Benfica even de winnende treffer maakt. Deze goal vond ik overigens wel lekkerder dan in München, omdat die maar één punt opleverde en deze drie punten. En dan staat er op het scorebord ook nog 90+2.”

Op welk moment besefte je: hé, dit wordt de 1-0?

„Toen de bal van mijn voet afkwam, wist ik wel dat ik hem goed had geraakt. Hij moest in de korte hoek, want in de verre hoek stonden te veel spelers. Op het moment dat de bal werd aangeraakt, besefte ik dat-ie erin zou vliegen.”

Je leidde in de eerste vijf minuten met balverlies twee kansen voor Benfica in, pakte al vroeg geel en leek vlak voor de 1-0 een strafschop te veroorzaken. Wat vond je van je eigen spel?

„In het begin was ik slordig. De gele kaart, tja. Ik vond hem wat zwaar, maar het was de beslissing van de scheidsrechter, dus die heb je te respecteren.”

Was je in de rust niet bang voor een wissel, omdat je met geel was belast?

„Nee, ik wist sowieso dat ik niet zou worden gewisseld. Volgens mij is dit mijn eerste gele kaart van het seizoen, want ik ben niet zo van de zware overtredingen.”

Maar tegen Portugezen is het link…

„Ja, ik heb zeker ervaren dat ze van het kaarten aansmeren zijn.”

En het penaltymoment?

„Voor mijn gevoel was het geen strafschop. Je zag ook dat de spelers van Benfica het accepteerden. Het was een sliding op de bal. Ik moest het risico nemen en misschien raakte ik hem lichtjes. Maar het was te licht voor een penalty.”

En nu mag de knock-outfase van de Champions League jullie niet meer ontgaan.

„We hebben een grote stap gezet, maar blijven van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Dat is ons tot nu toe goed bevallen.”