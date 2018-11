Eenheid bij Feyenoord cruciaal

„Op zulke avonden, als ook een van mijn oude clubs speelt, kriebelt het toch. Dus schakelde ik door naar Man United. Die tweede helft was ook mooi, hoor”, zegt de aanvoerder van Feyenoord.

Hij hoeft het spel van Ajax ook niet tot in den treure te analyseren. „Ik had in de eerste vijf minuten al gezien dat Benfica ook grote kansen kreeg.” Het betekent, legt hij later nog eens uit, dat er ook tegen het huidige en swingende Ajax altijd kansen komen.

„Maar wat ik dacht bij de einduitslag van 1-0? Niks. Het maakt mij niks uit. Ik ben met Feyenoord bezig. Ach, vanuit de gedachte dat het Nederlands voetbal punten nodig heeft om op de Europese ranglijst te stijgen is een overwinning goed. Als ik puur als Nederlander kijk, is het goed om de Europese prestaties in z’n algemeen te verbeteren. Er zijn jaren geweest dat er slechts één ploeg op dinsdag of woensdag actief was, meestal Ajax of PSV. Op donderdag kwamen AZ en andere ploegen dan in actie. Die haalden dan met z’n allen één puntje. Dat voelde niet lekker.”

Van Persie heeft deze middag tijd vrij gemaakt om wat dieper op dingen in te gaan nu Ajax-Feyenoord voor zondag op het programma staat. Het komt hem nu toevallig niet slecht uit dat hij niet in Europees verband hoeft op te draven. Zijn hele carrière speelde hij wèl dubbele programma’s. „Het was ook mijn doel om met Feyenoord gewoon in Europa te spelen. Het had ook gekund… Maar het is verleden tijd”, zegt hij, doelend op de onnodige uitschakeling door het Tsjechische Trencin van Tscheu La Ling.

Hij is vele malen fitter dan vorig seizoen, toen hij van ver moest komen. De nieuwe energie voelt hij zowel fysiek als mentaal. Het inspireert hem om vol overgave de spelers van Feyenoord naar een hoger niveau te tillen en aan teambuilding te doen. Daarbij gaat de captain ver.

Hij vertelt een mooi verhaal. Soms is het nodig om als groep eens even bij elkaar te kruipen en een goed gesprek te voeren. „Gewoon zonder de staf erbij. Dan organiseer ik zo’n meeting voor acht uur ’s morgens. Niet lekker, hè, als je nóg drie kwartier eerder uit je bed moet komen. Dan ben ik natuurlijk benieuwd wie er allemaal komen. Maar iedereen was er! Als ik dat bij Fenerbahçe, Man United of Arsenal vroeger had gedaan, was de helft niet gekomen.”

Hij is vijftien jaar ouder dan sommige van zijn medespelers, maar Van Persie vindt het een genot om nog tussen iedereen in te staan en alles uit de spelersgroep te persen. Het elftal is gebaat bij teamspirit en die krijg je door elkaar van tijd tot tijd de waarheid te zeggen.

Van Persie: „Kijk naar onze groep bij Feyenoord. Veel verschillende leeftijden, veel verschillende karakters. De een speelt wel elke week, de ander niet. Je wilt toch weten hoe iedereen zich voelt. Het is goed om af en toe daarover heel direct te praten.”

Hij geeft de selectie van Feyenoord meteen een compliment. „Er komt niets van zo’n gesprek naar buiten. Niet via een vriend of een zaakwaarnemer. Alles blijft tussen ons. Dat typeert de eenheid van de groep. En je zal er van mij ook niets over horen.”

Van Persie haast zich te zeggen dat hij geen moment op de stoel van de trainer gaat zitten. De samenwerking tussen hem en Van Bronckhorst is juist ’hartstikke goed’. Hij heeft respect voor zijn coach, met wie hij in 2010 nog de WK-finale haalde. Dus zal hij die op alle fronten steunen. Van Bronckhorst voelt dat ook.

