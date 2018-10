Van Persie belegt team-meeting bij Feyenoord

„Gewoon zonder de staf erbij. Dan organiseer ik zo’n meeting voor acht uur ’s morgens. Niet lekker, hè, als je nóg drie kwartier eerder uit je bed moet komen. Dan ben ik natuurlijk benieuwd wie er allemaal komen. Maar iedereen was er! Als ik dat bij Fenerbahçe, Man United of Arsenal vroeger had gedaan, was de helft niet gekomen.”

De spelers van Feyenoord steken de koppen bij elkaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij is vijftien jaar ouder dan sommige van zijn medespelers, maar Van Persie vindt het een genot om nog tussen iedereen in te staan en alles uit de spelersgroep te persen. Het elftal is gebaat bij teamspirit en die krijg je door elkaar van tijd tot tijd de waarheid te zeggen.

Bekijk ook: Van Persie bezig aan laatste jaar bij Feyenoord

Van Persie: „Kijk naar onze groep bij Feyenoord. Veel verschillende leeftijden, veel verschillende karakters. De een speelt wel elke week, de ander niet. Je wilt toch weten hoe iedereen zich voelt. Het is goed om af en toe daarover heel direct te praten.”

Hij geeft de selectie van Feyenoord meteen een compliment. „Er komt niets van zo’n gesprek naar buiten. Niet via een vriend of een zaakwaarnemer. Alles blijft tussen ons. Dat typeert de eenheid van de groep. En je zal er van mij ook niets over horen.”

Klik op onderstaande link voor het hele interview met Robin van Persie.

Bekijk ook: Eenheid bij Feyenoord cruciaal