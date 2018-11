Boston Red Sox wint ook tweede duel

In Fenway Park in Boston was de thuisploeg de bezoekers uit LA met 4-2 de baas. Red Sox had het eerste duel in de best-of-sevenserie al met 4-3 gewonnen.

De Nederlandse international Xander Bogaerts had voor Boston het eerste punt in de tweede slagbeurt binnengelopen. De bezoekers namen in de vierde inning een 2-1 voorsprong, maar konden dat maar kort vasthouden. In de vijfde slagbeurt liep Christian Vazquez de gelijkmaker binnen en bezorgde J. D. Martinez Red Sox nog twee punten met een rake klap. Daarna werd er niet meer gescoord.

Bij de Dodgers bleef werper Kenley Jansen net als in het eerste duel de hele wedstrijd op de bank. De derde wedstrijd wordt vrijdag in Los Angeles afgewerkt.