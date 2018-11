LeBron van de nul af, Curry briljant

De Amerikaanse basketbalvedette loodste zijn ploeg langs Phoenix Suns: 131-113. James was goed voor 19 punten, 7 rebounds en 10 assists.

De Lakers namen in het tweede kwart afstand van de Suns, vooral dankzij scores en assists van James, de superster die deze zomer Cleveland Cavaliers verruilde voor de roemruchte club uit Los Angeles, die de laatste jaren nauwelijks een rol van betekenis speelde in de NBA.

Kampioen Golden State Warriors haalde flink uit tegen Washington Wizards en won met 144-122. Stephen Curry was de uitblinker met 51 punten. Hij had maar drie speelkwarten nodig voor zijn score; in het vierde en laatste kwart bleef Curry aan de kant. Kevin Durant noteerde 30 punten.

Toronto Raptors boekte zijn vijfde zege op rij en is koploper in de Eastern Conference. De Canadese ploeg won met 112-105 van Minnesota Timberwolves. Kawhi Leonard was topscorer met 35 punten.

Houston Rockets verloor in eigen huis van Utah Jazz: 89-100. Donovan Mitchell maakte 38 punten voor Jazz. Bij de Rockets was James Harden, vorig jaar uitgeroepen tot beste speler van de NBA, goed voor 29 punten. De sterspeler haalde het einde van de wedstrijd niet; hij kreeg last van stramme hamstrings.