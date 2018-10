Historische nederlaag Atletico Madrid

Op bezoek bij Borussia Dortmund leed de formatie van trainer Diego Simeone een 4-0 nederlaag. Die zeperd was historisch. In zijn voorgaande 389 duels aan het roer bij Atletico leed Simeone nooit een grotere nederlaag met Atletico.

Onder het bewind van de Argentijn slaagden alleen Real Madrid (twee keer) en FC Barcelona er in om vier keer te scoren tegen de doorgaans zo goed georganiseerde Madrilenen.

Bekijk ook: Dortmund walst over Atlético Madrid heen

Simeone reageerde bijzonder sportief op de forse zeperd. „We hadden de boel in eerste instantie onder controle, maar toen maakten we een eigen doelpunt. Vervolgens waren we beter in de tweede helft, maar toen scoorden zij opnieuw. Maar ik heb genoten van hun optreden. Ze waren dynamisch en begrepen dat je in balbezit naar voren moet spelen”, vertelde de Argentijn.

Antoine Griezmann baalt in Dortmund. Ⓒ EPA

Ondanks de grote nederlaag is Simeone positief gestemd. „Mijn spelers hebben er hard voor gestreden. Ze spelen veel wedstrijden, dat is niet makkelijk. Ik sta volledig achter ze. Ze weten welke weg wij bewandelen.”