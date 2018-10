Teleurgestelde Bertens heeft alles in eigen hand

Bertens stond op het punt een 3-0 voorsprong te nemen in die derde set, maar sloeg toen twee dubbele fouten in één game. Na de wedstrijd spreekt ze van een ’ongelukkig gamepje’.

„Natuurlijk geef je haar dan een kans en vertrouwen. De dubbele fouten zitten er op dit moment helaas te veel in. De tweede service is de laatste weken al shaky. Maar over het algemeen ging mijn service al een stuk beter dan in de vorige wedstrijd. Alleen ging het mis op een ongelukkig moment, dat is balen.”

Bertens oogt niet extreem teleurgesteld, maar bekent dat ze dat wel is: „Ik zou elk moment wel in tranen uit kunnen barsten hoor. Dit valt me zwaar. Ik heb alles gegeven en fysiek was het ook een heel zware wedstrijd. Ik heb voor mijn gevoel niet veel meer kunnen doen. Daar moet ik hier vrede mee hebben, maar dat is ook moeilijk want ik wil gewoonweg winnen.”

„Oké, ik heb weer goed tennis laten zien. Je ziet dat ik met deze meiden mee kan. Daar moet ik vertrouwen uit halen en nog één keer alles geven. Misschien is dit de laatste wedstrijd van het seizoen. Maar misschien volgen er nog één of twee.”

Naomi Osaka Ⓒ EPA

Bertens heeft haar lot in eigen hand en kan met een overwinning vrijdag op Naomi Osaka, de winnares van de recente US Open, de halve finale bereiken. Maar het kan ook haar laatste wedstrijd van het seizoen worden.

Om tien uur (Nederlandse tijd) treedt Bertens aan tegen de sensatie van het seizoen uit Japan. Om half twee staan Angelique Kerber en Sloane Stephens tegenover elkaar. Wanneer Bertens in twee sets wint, gaat ze als groepswinnares door naar de laatste vier. Als ze in twee sets verliest, is ze uitgeschakeld en kan ze naar huis. In alle andere gevallen (dus winst of verlies in drie sets) is Bertens afhankelijk van het verloop van het duel tussen Kerber en Stephens.