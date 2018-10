Engels onbegrip over afgekeurde goal Sanchez

Volgens Jermaine Jenas, voormalig speler van de Spurs, had de treffer nooit afgekeurd mogen worden. Dat gebeurde wel, omdat Harry Kane hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. „Een belachelijke beslissing van de arbitrage”, oordeelde Jenas, tegenwoordig als analist werkzaam bij Engelse televisie.

„Ik zie werkelijk geen enkele reden waarom de assistent-scheidsrechter zijn vlag omhoog steekt. Hij zal wel hebben gedacht dat Harry Kane buitenspel stond. Maar die staat helemaal niet in de lijn van de bal. Echt een dramatische beslissing.”

Ook voormalig toparbiter Mark Clattenburg begreep niks van de beslissing van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. „Harry Kane beïnvloedde het spel niet. Hij stond niet in de lijn van de keeper”, aldus Clattenburg.

Vlak na de afgekeurde goal van Sanchez kwam Tottenham via Lucas alsnog op gelijke hoogte. Hirving Lozano opende in de eerste helft de score. Na rust zorgde Kane voor de tweede Engelse treffer. Na een terechte rode kaart voor Hugo Lloris zorgde Luuk de Jong in minuut 88 voor de eindstand.

Bekijk ook: De Jong bezorgt PSV punt tegen Tottenham