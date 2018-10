Geboren Belg wil voor Nederland vlammen op WK turnen

Typische Louwije-logica. Wie lekkere patatten wil maken, frituurt deze naar Belgische receptuur in ossenwit. Wie op mondiaal topniveau wil turnen, zoekt zijn heil bij de Nederlandse school.

Bekijk ook: Zonderland hoopt op goede wifi in Doha

Als iemand weet wat hij wil, is het wel de 24-jarige Louwije. Op zijn tiende verliet hij zijn ouderlijk huis om te verkassen naar het topsportinternaat in Gent. Op 18-jarige leeftijd streek hij moederziel alleen neer in Den Bosch, waar hij lid werd van Flik Flak en zich aansloot bij de huidige bondscoach Bram van Bokhoven. Geld had hij niet. Ambities des te meer. Zijn ouders voorzagen hem in zijn levensbehoeften. „Het was sappelen.”

In 2015 maakte hij, namens België, zijn opwachting op de WK in Glasgow. Anoniem, met de 35e plek op voltige als beste resultaat. Tijdens de EK van 2016 in Bern wordt hij vijftiende op paard met bogen, zoals Vlamingen het noemen. Talent Louwije leek op een dood spoor beland. Zeker toen hij er ook niet in slaagde zich te plaatsen voor de Spelen van Rio.

De handreiking die hem eind 2016 werd gedaan door de KNGU was dan ook weinig meer dan een klein godsgeschenk. „Ineens werd me de optie voorgelegd om Nederlander te worden. Er was een mogelijkheid om binnen een jaar een paspoort te krijgen, omdat ik al vijf jaar in Nederland woonde en tot de top-5 behoorde. Dat versnelde de procedure. Ik moest wel mijn Belgische nationaliteit opgeven. Geen probleem, ik wilde toch al in Nederland blijven wonen.”

Bekijk ook: Veerman moet toekijken bij WK turnen

Op 14 juni 2017 werd hij officieel Nederlands ingezetene, net op tijd om namens Oranje deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De inburgering had overigens nog wel de nodige voeten in de aarde. „Op de middelbare school in België ben ik in het laatste jaar gezakt voor het vak Nederlands. Daarom moest ik een lees-, luister-, schrijf- en taalexamen doen. En dat terwijl ik in Vlaanderen ben opgegroeid. Kreeg ik ineens een vraag als: wat kun je bij een bakker kopen? Heel bijzonder.”

Perfect evenwicht bij Louwije. Ⓒ ANP

Zijn nieuwe nationaliteit heeft hem veranderd. „Ik ben veel directer geworden. Als iets me niet aanstaat, zeg ik het tegenwoordig gewoon. Mijn familieleden moesten wel even slikken toen ze me voor de eerste keer zo hoorden praten. Die hadden echt iets van: wat gebeurt hier?”

Louwije, specialist op voltige en brug, zal wel moeten. In het Nederlandse turnen geldt nu eenmaal de wet van de sterkste. „De concurrentie hier is groter dan in België. Dat maakt het voor mij alleen maar leuker. Vroeger was ik zeker van een plek in de Belgische selectie, ook met een mindere voorbereiding. Nu moet je altijd knallen en scherp zijn. Daar draait het om in deze sport.”