Koeman nieuwe voorzitter CBV

,,De vakvereniging is uitermate content met deze benoeming. Het bekrachtigt de goede relatie tussen de persoon Ronald Koeman en CBV en bewijst dat beide partijen hechten aan een constructieve en nauwe samenwerking tussen KNVB, (bonds)coaches en vakvereniging", stelt CBV in een verklaring.

Coaches Betaald Voetbal is een vakvereniging voor trainers, werkzaam in het betaald voetbal in Nederland en het buitenland. Door de benoeming van Koeman bestaat het bestuur van CBV uit zeven leden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar, de voorzitter wordt in functie gekozen.