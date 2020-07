Start à la Max Verstappen voor Jeffrey Herlings

Alle GP’s worden gehouden op het circuit van Kegums, dat voor iedere GP wat veranderingen ondergaat. Bij de wedstrijden in Letland (9, 12 en 16 augustus) zijn zeker duizend toeschouwers welkom. Dat aantal kan nog toenemen als de situatie met het coronavirus zich blijft verbeteren.

Max Verstappen en zijn F1-collega’s pakken de draad dit weekeinde weer op, in Oostenrijk. Volgde week volgt een tweede race in het Alpenland, waarna een week later naar Hongarije wordt vertrokken.

Het motorcrossseizoen zou in eerste instantie op 2 augustus worden hervat in Rusland, maar voor die race wordt nog een nieuwe datum gezocht. De organisatie van de WK motorcross heeft samen met de internationale federatie FIM een aangepaste kalender voor 2020 vastgesteld. Het seizoen was in maart net begonnen toen de coronacrisis losbarstte. Herlings won de eerste twee grands prix, in Groot-Brittannië en op het circuit van Valkenswaard.

De 25-jarige Brabander, drievoudig wereldkampioen in de MX2 en in 2018 ook de beste in de koningsklasse MXGP, weet nu hoe zijn programma voor de rest van het jaar eruit ziet. Bijna alle races zijn in Europa. In oktober huisvest de Belgische plaats Lommel, net over de grens, ook drie GP’s in acht dagen tijd. Voor de laatste wedstrijd van het seizoen gaan de motorcrossers eind november naar Argentinië.

De GP’s van Tsjechië, Zweden, Finland, Duitsland, Indonesië en Azië zijn geschrapt. De Motorcross of Nations is verplaatst van Frankrijk naar Groot-Brittannië.