Oranje zet opmars voort op FIFA-ranglijst

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won recent in de Nations League met 3-0 van Duitsland en die zege heeft een belangrijk aandeel gehad in de stijging. De Duitsers leverden juist twee plekken in en staan een plek hoger dan Nederland.

België voert nu in zijn eentje de ranglijst aan. De Belgen stonden op gelijke hoogte met wereldkampioen Frankrijk, dat pas op de plaats heeft moeten maken. Op de vorige ranglijst was het verschil zo klein dat de wereldvoetbalbond besloot het op twee lijstaanvoerders te houden. Brazilië maakt de top 3 compleet.

In de top van het klassement veranderde er weinig. Alleen Engeland (nu vijfde ) en Uruguay (zesde) wisselden van plek.