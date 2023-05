VIDEO Crystal Palace brengt fraai eerbetoon aan dit seizoen overleden Maxi Jazz

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest (1-1) was er een sfeeractie, waarbij er een groot spandoek onthuld werd met daarop het hoofd van Maxi Jazz. Ondertussen galmde de Faithless-klassieker God Is A DJ door de speakers. Ook hing op een spandoek achter een van de doelen de beroemde zin „This is my church, this is where I heal my hurts” uit het nummer. Het was niet het eerste fraaie eerbetoon aan de artiest. Een paar maanden geleden was er al een grote muurschildering nabij het stadion Selhurst Park onthuld.

Maxi Jazz werd in in 1957 geboren in de Londense wijk Brixton een paar kilometer ten noorden van de thuisbasis van Crystal Palace. Hij werd als kind al fan van de club en kreeg er in 2012 ook een rol in het bestuur.