Arts heeft goed nieuws voor Lauda

Dat zegt zijn arts Walter Klepetko van het ziekenhuis in Wenen, waar de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 een succesvolle longtransplantatie onderging.

Bekijk ook: Lauda heeft ziekenhuis verlaten

,,De motor draait weer. We moeten nog wel wat aan het chassis werken, maar dan kan hij weer voor de zege gaan'', sprak de arts in metaforen een dag nadat hij de 69-jarige Oostenrijker had ontslagen uit het ziekenhuis.

Lauda kreeg begin augustus de longen van een donor nadat de voormalig autocoureur tijdens een vakantie op Ibiza een longinfectie had opgelopen en amper nog kon ademhalen. De Oostenrijker is een van de bazen van het Formule 1-team van Mercedes en was longpatiënt sinds zijn zware crash in 1976 op de Nürburgring.

Bekijk ook: Lauda ademt na longtransplantatie zelfstandig

De nieuwe longen hebben zich 'optimaal' ontwikkeld, zei arts Klepetko. ,,Hij zal straks weer normaal kunnen leven: vliegen, een grand prix bezoeken of zelf autorijden.''