Slechts één individuele tijdrit in Tour 2019

Eerder was al duidelijk geworden dat de Ronde van Frankrijk op zaterdag 6 juli begint in de Belgische hoofdstad Brussel, als eerbetoon aan Eddy Merckx, die in 2019 precies vijftig jaar geleden zijn eerste van vijf eindzeges behaalde in de Ronde van Frankrijk. In Brussel wordt er een ploegentijdrit van 27 kilometer verreden.

Tom Dumoulin (links), afgelopen jaar de nummer twee in de Tour de France. Ⓒ AFP

De Tour de France voert de renners na een aantal vlakke etappes eerst door de Pyreneeën, en in de derde week over de Alpen. Er zijn aankomsten bergop op de Tourmalet, in Tignes in Val Thorens. De zevende etappe is met 230 kilometer de langste. Die rit voert van Belfort naar Châlon-sur-Saône.

In Pau wordt tijdens de zevende rit de enige individuele tijdrit afgewerkt, die 27 kilometer in beslag neemt. Tom Dumoulin, in 2018 nummer twee in de Tour, had ongetwijfeld liever nog een individuele tijdrit gereden.

La Course

La Course, de vrouwenwedstrijd van de Tour de France, wordt volgend jaar in Pau verreden en heeft een parcours met een lengte van 120 kilometer. De rensters leggen vijf keer een groot deel af van de route van de individuele tijdrit voor mannen.

Voor de mannen staat op 19 juli in Pau een individuele tijdrit van 27 kilometer op het programma. Dat is de enige individuele tijdrit tijdens de 106e editie van de Tour.

„Het wordt vooral dynamisch door de aanwezigheid van de Côte d'Esquillot, een ideale springplank voor de meest explosieve renners”, meldt de Tour in een persbericht over de vrouwenwedstrijd.

Annemiek van Vleuten won de afgelopen twee edities van La Course. In 2014 vond de eerste editie plaats. Toen was Marianne Vos de sterkste.