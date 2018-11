Turners succesvol op WK: ’We zijn zeer tevreden’

Met een score van 245,663 moest het team alleen Europees kampioen Rusland voorlaten. Maar Frankrijk bijvoorbeeld, de nummer drie van de EK in Glasgow waar Oranje faalde, werd ruim verslagen. „We zijn supertevreden”, zei bondscoach Bram van Bokhoven, die zijn turners alleen op het laatste toestel, voltige, zag toegeven op de scores in Schotland. Vrijdag komen nog sterke landen als Japan, China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in actie.

De vermoeidheid was toegeslagen op voltige. Frank Rijken viel er vanaf. Het was het schrapresultaat waardoor Nederland op geen enkel toestel een grote fout meenam in de eindscore. De teamfinale (top acht) lijkt zelfs binnen bereik. De vooraf uitgesproken ambitie, top twaalf, is zeker realistisch. Epke Zonderland (14,400) is daarbij vrijwel zeker van een plaats in de finale aan de rekstok.

Frank Rijken in actie Ⓒ Reuters

Nederland miste in Glasgow de teamfinale. „Daar hebben we het echt verknald”, vertelde Van Bokhoven. Programma’s werden iets aangepast („We waren daar misschien iets te ambitieus”) omdat in Doha hoe dan ook een plek bij de top 24 moest worden afgedwongen. Dat is de voorwaarde om volgend jaar bij de WK in Stuttgart voor olympische kwalificatie als team te gaan.

Alles draait om het teamresultaat. Bram Verhofstad, vorig jaar vierde op vloer, werd thuisgelaten omdat vier allrounders (Rijken, Bart Deurloo, Casimir Schmidt en Bram Louwije) naast specialist Zonderland meer zekerheid bieden. Daarom ook dat bijvoorbeeld Schmidt geen meerkamp turnde en zich dus ook niet kon plaatsen voor de individuele finale. „Er zijn vier mensen beter op rekstok”, legde de Noord-Hollander uit. „Het teambelang staat voorop.” Zoals Deurloo brug liet lopen: „Zodat ik bovendien meer energie had voor rek.”

Van Bokhoven roemde de volwassenheid van het team daarin. „Of dat in het verleden weleens anders was?” herhaalde de Brabander de vraag. „Er zijn goede stappen gemaakt.”

Deurloo (14,033) staat halverwege vierde op rek, Zonderland vijfde (14,633) op de geschoonde lijst op brug en Schmidt (14,200) zevende op vloer.