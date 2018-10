Groenewegen gaat voor gele trui

De Nederlandse sprinter was niet in Parijs aanwezig, maar kreeg natuurlijk wel mee wat hij volgend jaar krijgt voorgeschoteld in Frankrijk.

„Er zijn zeven vlakke ritten, dus dat betekent dat ik zeven sprintkansen heb. Dat is voor mij genoeg”, aldus de Amsterdammer van LottoNL-Jumbo in gesprek met de NOS.

„Zeven keer winnen zou geweldig zijn, maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Laten we beginnen bij één.”

Die eerste zege hoopt Groenewegen direct in de openingsrit te pakken. „Ja, want als je daar wint, krijg je de gele trui erbij”, zo had hij direct al door. „Het is een heel grote eer om de gele trui te dragen, dus dat wordt een heel groot doel.”

De strijd om de groene trui houdt Groenewegen niet bezig. „Zoals ik er nu naar kijk, ga ik gewoon voor ritzeges. De groene trui komt in de toekomst misschien wel een keer.”

Groenewegen zegevierde al drie keer in de Tour de France. In 2017 schreef hij historie door op de Champs-Élysées naar de overwinning te spurten. Vorig jaar schoot hij twee keer raak, maar haalde hij Parijs niet vanwege de gevolgen van een valpartij in de Roubaix-rit.

Bekijk ook: Slechts één individuele tijdrit in Tour 2019