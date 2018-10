’Dumoulin blijft goed nadenken’

„Het had beter gekund, maar ik ben niet teleurgesteld”, aldus Sunweb-baas Iwan Spekenbrink donderdag direct na afloop van de parcourspresentatie in Parijs.

Daar werd bekendgemaakt dat er in 2019 slechts 54 kilometers tegen de klok (inclusief ploegentijdrit) dienen te worden afgelegd door de renners. „Het wordt een Tour voor klimmers. Er zijn veel zware bergritten en weinig kilometers tegen de klok.”

Het podium van de Tour de France 2018: Tom Dumoulin, Geraint Thomas en Chris Froome. Ⓒ EPA

Het parcours is dus niet per se op het lijf van Dumoulin geschreven, al gaat het Spekenbrink te ver om te stellen dat de Limburger de Tour dan maar meteen moet laten schieten.

„Tom heeft dit jaar bewezen ook bergop bij de allersterksten te horen. Gekeken naar het parcours heeft Tom ook geen zwakke punten. Maar we hadden natuurlijk graag gezien dat hij zijn sterke punten beter kan benutten.”

Sunweb en Dumoulin spraken eerder al de ambitie uit om een keer alles op de Tour te zetten. Of dat in 2019 gaat gebeuren is echter nog niet helemaal zeker. Dit jaar reed Dumoulin eerst de Giro en toog hij aansluitend naar Frankrijk, waar net als in Italië tweede werd.

„Meer tijdritkilometers had voor mij goed geweest, dit parcours is niet ideaal voor mij, maar dat was dit jaar ook niet zo”, stelde Dumoulin zelf.

„Ons doel is presteren in grote rondes”, ging Spekenbrink verder. „We willen podiumplaatsen behalen en voor de winst gaan. Het ultieme doel is om alles een keer op de Tour te zetten. Wat dat betreft worden de komende twee, drie jaar belangrijk voor Tom (die nu 27 jaar is, red.), maar we moeten ons niet gek laten maken. Ook Tom wil goed blijven nadenken. We gaan de koppen bij elkaar steken en ook het Giro-parcours nog even afwachten. Geef ons dus nog even de tijd, maar onze ambities zijn bekend.”

In november, wanneer de voorbereiding begint, zullen Sunweb en Dumoulin de knoop doorhakken. In december staan de eerste gerichte trainingen alweer gepland.

