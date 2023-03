Super-Schulting pakt direct goud op WK

Op vier ronden van het einde nam Schulting het initiatief en gooide ze het tempo omhoog. Ondanks dat ze op een paar ronden van het einde bijna onderuit ging, bleef ze koel en hield ze al haar concurrenten achter zich. Het zilver was voor de thuisrijdster Choi Min-jeong, de Canadese Kim Boutin greep het brons.

„Dit is zo vet, bizar in het hol van de leeuw”, zei Schulting bij de NOS. „Ik heb de olympisch kampioene verslagen. Dat wilde ik zo graag. Op deze afstand wist ik dat het heel lastig zou worden omdat de concurrentie zo groot is.”

Schulting zei op rust en zelfvertrouwen naar de titel te zijn gereden. „Ik genoot van de sfeer in het stadion, mijn hoofd was koel.” Ze zag haar voormalige coach Jeroen Otter vooraf op de tribunes zitten. „Ik zag hem zwaaien en toen dacht ik dat moet goedkomen.” Voor Schulting is de druk er nu af, zei ze. „Op de 500 meter heb ik alleen maar wat te winnen. Het is lekker om zo die afstand in te gaan.”

Selma Poutsma en Michelle Velzeboer waren eerder al uitgeschakeld.

Teleurstelling bij de mannen

Bij de mannen stonden er met Sjinkie Knegt en Jens van ’t Wout twee Nederlanders in de finale. Ze wachtten lang om hun weg naar voren te vinden. Het duurde uiteindelijk te lang om aanspraak te maken op de medailles. Van ’t Wout werd vierde, net voor Knegt.

Het goud was voor thuisrijder Ji-Won Park. De Italiaan Pietro Sighel pakte het zilver en brons ging naar de Canadees Pascal Dion.

Friso Emons had zich eerder op de dag via de herkansingen geplaatst voor de halve finales en was na een val toegevoegd aan de b-finale. Daarin finishte hij als derde.