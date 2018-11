Feyenoord verlengt met doelman

De twintigjarige doelman en de Rotterdamse club zijn tot een akkoord gekomen over een nieuw contract dat loopt tot medio 2023. De oude verbintenis liep tot de zomer van 2021.

Bijlow speelt al zijn hele leven voor Feyenoord en veroverde dit seizoen een plek onder de lat in de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. De talentvolle doelman is ook eerste keus bij Jong Oranje en werd al eens opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.

„Een droom kwam uit toen ik te horen kreeg dat ik eerste doelman werd. Uit deze verlenging spreekt nog meer vertrouwen”, zegt de Rotterdammer.

Eerder verlengde Feyenoord al het contract met de andere twintigjarige keeper in de selectie, Ramón ten Hove. „Mooi dat we opnieuw een talentvolle, zelfopgeleide doelman langer aan ons hebben weten te binden. Justin is nu al heel goed maar wij denken dat hij uit kan groeien tot een keeper van een zeer hoog niveau”, aldus technisch directeur Martin van Geel.