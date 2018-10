Ajax en Feyenoord willen snel weer fans bij Klassieker

In aanloop naar de Klassieker van zondag (14.30 uur in Amsterdam) hebben Ajax én Feyenoord de wens uitgesproken dat er volgend jaar weer uitsupporters welkom zijn bij de clash tussen de twee rivalen.

„Het klopt dat wat Feyenoord betreft het ook dit seizoen nog niet mogelijk is de Klassiekers te spelen met uitfans erbij”, aldus een Ajax-woordvoerder.

„Wat ons betreft was dit wel mogelijk geweest. Hoe eerder de gesprekken over komend seizoen worden opgestart, hoe beter. Ons standpunt is bekend: wij vinden dat bij al onze wedstrijden de supporters van beide clubs aanwezig moeten kunnen zijn.”

Uitsupporters zijn al tien jaar niet welkom meer bij de Klassieker wegens ongeregeldheden in het verleden.

„Het is de bedoeling begin volgend jaar de gesprekken hierover weer op te starten met Ajax, de supportersverenigingen en de gemeenten”, stelt Feyenoord. „Deze gesprekken zijn vorig jaar op initiatief van Feyenoord ook al weer opgestart, maar deze werden weer on hold gezet na ongeregeldheden tijdens de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax.”

„Insteek van de gesprekken is te bekijken op welke wijze wellicht al in het seizoen 2019-2020 er weer uitsupporters bij de Klassieker kunnen zijn. Want voetbal is natuurlijk bedoeld om te spelen in de aanwezigheid van supporters van beide clubs.”