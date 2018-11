Waarschuwing voor leiding F1

„Je ziet mensen kapitalen investeren, uit liefde voor de sport”, zegt Haas tegenover Motorsport.com. „Maar vaak eindigen ze met lege handen. We moeten ons realiseren hoe de sport er zonder die teams uit zou zijn. Want de promotors verdienen geld, de circuits verdienen geld, maar de teameigenaren eindigen met niets. Er komt een moment waarop zij zichzelf gaan afvragen waarom iedereen geld verdient aan de sport, behalve zij.”

Het meest recente voorbeeld is Force India. Het team moest worden gered door een groep investeerders onder leiding van Lawrence Stroll, de vader van Williams-coureur Lance Stroll. Door de wisseling van eigenaar verloor de renstal alle behaalde WK-punten, wat een hoop prijzengeld kostte.

Gene Haas (l.) naast Ferrari-baas Maurizio Arrivabene Ⓒ Hollandse Hoogte

Haas betwijfelt of de nieuwe reglementen, die vanaf 2021 moeten ingaan, de sport echt gaan veranderen. Hij is allesbehalve hoopvol.

„Ze kunnen het nergens over eens worden. Niet over motoren, niet over regels. Dat is typerend voor de sport. Ik kan niet voor Liberty spreken, maar ik denk dat ze voordat ze de rechte kochten, hadden verwacht meer vrijheden te hebben.”

Het Amerikaanse F1 team wist deze week zelf ook nieuw geld te vinden. Haas presenteerde donderdag een nieuwe sponsor. Vanaf de Mexicaanse Grand Prix gaat het team door het leven als Rich Energy Haas F1 Team.