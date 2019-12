Tess Wester in tranen: ’Hier vecht je voor’

Tess Wester laat haar tranen voor de camera van De Telegraaf de vrije loop Ⓒ DE TELEGRAAF

KUMAMOTO - ,,Wat is ie mooi hè!”, wees Estavana Polman trots op de gouden plak die om haar nek bungelde. Ze was net als haar ploeggenotes in extase na het veroveren van de wereldtitel. De Nederlandse handbalsters pakten na een bijna onwerkelijke ontknoping in de finale tegen Spanje goud en schreven daar historie mee: 30-29. ,,Dit is bizar, echt niet normaal. Een paar keer zijn we er zo dichtbij geweest, maar lukte het net niet. Nu zijn we de beste van de wereld!”