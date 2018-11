’Naam Schumacher keert terug in F1’

De Britse Mercedes-coureur, die komend weekeinde in Mexico zijn vijfde wereldtitel kan veroveren, zegt dat het een kwestie van tijd is voordat de 19-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, volgens velen de beste coureur ooit, zijn entree maakt in de koningsklasse.

„Honderd procent. Gedeeltelijk vanwege zijn achternaam, maar ook omdat Mick het momenteel gewoon heel goed doet.”

Lewis Hamilton mikt in Mexico op zijn vijfde wereldtitel. Ⓒ AFP

Schumi Junior kwam in 2018 voor het tweede seizoen op een rij uit in de Formule 3. In 30 races kwam hij met zijn Prema Theodore Racing-bolide tot acht zeges en zeven pole positions, ruim genoeg voor de titel.

Hamilton:„Hij doet het erg goed en heeft overduidelijk talent, net als zijn vader. Ik denk daarom ook niet dat zijn achternaam een last zal zijn. Het zou fantastisch voor de sport zijn. Net als eerder met Keke en Nico Rosberg. Ik weet ook zeker dat als Fernando Alonso kinderen krijgt, we een kleine Alonso in de F1 gaan zien.”

Hamilton en Schumacher, wiens team over Mercedes-motoren beschikt, hebben elkaar al enkele keren ontmoet. „Mick heeft vorig jaar een paar raceweekeinden met ons team meegelopen. Hij is een goede jongen, heel attent.”

Schumacher heeft zijn plannen voor volgend jaar nog niet bekendgemaakt. Een directe overstap naar de Formule 1 lijkt - zeker vanwege het zeer beperkt aantal overgebleven zitjes - uitgesloten. Mogelijk gaat de jonge Duitser eerst aan de slag in de Formule 2.