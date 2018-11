Team easyJet ’ready for take-off’

De luchtvaartmaatschappij is sinds augustus hoofdsponsor van het team van coach Jillert Anema.

Coach Jillert Anema Ⓒ ANP

„Het is geweldig om weer aan het begin van een nieuw seizoen te staan”, aldus Anema. „Ik ben trots dat we een onzekere periode hebben kunnen afsluiten met easyJet als sponsor en dat onze rijders in deze tijd bij elkaar zijn gebleven. Dat toont aan dat we een hechte groep zijn. We kunnen nu vol frisse moed aan ons schaatsseizoen beginnen. Ik zie uit naar de resultaten die wij als Team easyJet gaan behalen.”

De ploeg bestaat dit seizoen uit dertien schaatsers: Marijke Groenewoud, Tjerk de Boer, Elisa Dul, Lex Dijkstra, Thomas Geerdinck, Evert Hoolwerf, Irene Schouten, Simon Schouten, Jorrit Bergsma, Erik Jan Kooiman, Bob de Vries, Arjan Stroetinga en Carien Kleibeuker.