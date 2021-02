Lille wint in aanloop naar cruciaal duel met Ajax

De spelers van Lille vieren dat ze weer op voorsprong zijn gekomen tegen Lorient. Ⓒ HH/ANP

LORIENT - Lille OSC heeft de voorsprong op Olympique Lyon in de Franse Ligue 1 weer op 3 punten gebracht. De tegenstander van Ajax in de Europa League won bij Lorient met 4-1 en kwam daarmee op 58 punten. Lyon had vrijdag al Stade Brest met 3-2 verslagen. Paris Saint-Germain kan zich zondagavond weer tussen beide clubs nestelen door van AS Monaco te winnen.