Lille wint in aanloop naar cruciaal duel met Ajax, PSG onderuit

Lille, dat donderdag in de slotfase nog verloor (1-2) van Ajax, kwam in de 20e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Andrew Gravillon. Na de gelijkmaker van Jerome Hergault zette de Portugees José Fonte nog voor rust de koploper weer op voorsprong. Uit een vrije trap vergrootte Jonathan Ikoné na een klein uur de marge: 1-3. In blessuretijd werd het zelfs 1-4 door de in de slotfase ingevallen Kroaat Domagoj Bradaric.

Lille komt donderdag naar de Johan Cruijff ArenA voor het tweede duel uit de zestiende finales van de Europa League.

Paris SG opnieuw onderuit tegen AS Monaco

Paris Saint-Germain heeft de fraaie uitzege afgelopen dinsdag in en tegen Barcelona voor de Champions League (1-4) geen passend vervolg kunnen geven in de Franse competitie. De titelhouder ging op eigen veld tegen nummer 4 AS Monaco pijnlijk onderuit: 0-2. Sofiane Diop en Guillermo Maripán maakten de treffers voor de bezoekers.

Paris SG, onder meer zonder het geblesseerde aanvalsduo Neymar/Di Maria, verloor eerder dit seizoen in Monaco al met 3-2. Bij PSG bleven de Nederlanders Mitchel Bakker en Xavi Simons op de bank.

PSG zakte naar de derde plaats, met een achterstand van 4 punten op koploper Lille.

