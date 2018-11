NEC heeft nieuwe hoofdsponsor

In De Klok Logistics heeft NEC een sponsor gevonden voor de rest van het seizoen. „Nadat we De Klok benaderden voor het hoofdsponsordossier gaven ze direct te kennen ons te willen helpen. Dat dit drie dagen na ons eerste contact betekent dat ze de nieuwe hoofdsponsor zijn geworden had niemand verwacht”, reageert NEC-directeur Wilco van Schaik. „De Klok Logistics is een écht Nijmeegs en prachtig bedrijf.”

NEC speelt de komende wedstrijden in tenues van vorig jaar. „We hebben op deze korte termijn niet de beschikking over voldoende huidige blanco shirts”, verklaart van Schaik. „Daarom zullen we de komende wedstrijden in de thuistenues van vorig jaar spelen, uiteraard met het logo van De Klok Logistics erop.”