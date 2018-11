Dam-rel in Nederlandse ereklasse

Een heuse dam-rel in de Nederlandse ereklasse. De Wageningse damvereniging (WSDV) heeft uit protest besloten om zaterdag tegen titelkandidaat Hijken DTC niet met tien maar slechts zes spelers aan te treden, daardoor is het al op voorhand kansloos voor de zege. De leiding van de club is boos dat de Koninklijke Nederlandse Dambond niet bereid is om het treffen te verplaatsen.